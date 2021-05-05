Жителя Петербурга избили за долги после ДТП

Санкт-Петербург, 5 мая. Мужчина задолжал деньги автомобилисту, врезавшись в его машину. В результате из него стали «выбивать» долги.

Мужчина подал заявление в полицию и сообщил, что его избили несколько приятелей. Потерпевший рассказал, что он стал виновником ДТП, в результате которого разбил автомобиль своего знакомого. После этого тот вместе со своими друзьями стал требовать от заявителя возмещения ущерба. Они угрожали ему и портили его машину.

Впоследствии, когда конфликт между сторонами возник вновь, пострадавшего сильно избили, и он решил рассказать обо всем правоохранителям. Обстоятельства инцидента выясняются.

ФАН сообщал еще об одной драке, участниками которой стали уроженцы Таджикистана. Мужчины украли кроссовки в магазине на Гражданском проспекте и оказали сопротивление полицейским во время задержания.