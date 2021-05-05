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Таксист наехал на 11-летнего ребенка в Петербурге

  /   Обновлено: 05 мая 2021 12:39
Происшествия
Таксист наехал на 11-летнего ребенка в Петербурге
ФБА «Экономика сегодня»  /  Кристина Мурашова

Санкт-Петербург, 5 мая. Мальчик попал под колеса такси в Северной столице. Медики зафиксировали ушибы. Полиция разбирается в случившемся.

Инцидент произошел на Гражданском проспекте. Водитель такси по неизвестной причине наехал на мальчика, который шел по улице. Ребенок смог сам обратиться за помощью. Врачи диагностировали у 11-летнего подростка ушибы правой стопы и ягодиц. Медики оказали ему помощь и отпустили. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Полиция проводит проверку по факту инцидента и устанавливает личность водителя.

Таксист-лихач в Пензе едва не сбил пешехода, перебегающего дорогу, сообщал ФАН. Водитель автомобиля Renault Logan, не желая стоять в пробке, решил объехать ее по полосе встречного движения. В этот же момент пешеход стал пересекать дорогу в неположенном для этого месте.

такси мальчик наехал
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