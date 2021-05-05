Две семиклассницы пропали в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 мая. Школьницы пропали в Красносельском и Петродворцовом районах. В полицию обратились родители семиклассниц.

Сотрудники полиции получили два заявления о пропаже подростков в Петербурге. Одна девочка ушла из дома вечером 3 мая и не вернулась домой. Мать пропавшей сообщила, что ее 14-летняя дочь уже не в первый раз сбегает от родителей.

Еще одна ученица исчезла днем 4 мая. По словам заявительницы, девочка ушла гулять днем, и до сих пор о ней ничего не известно. Следователи опрашивают всех, кто контактировал с подростками, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Подросток в Петербурге ушел гулять со сверстниками и пропал без вести, сообщал ФАН. Женщина отметила, что школьник не отвечает на телефонные звонки уже сутки. В последний раз его видели у своего дома на улице Брянцева