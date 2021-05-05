Полиция нашла в машине жителя Петербурга 89 свертков с наркотиками

Санкт-Петербург, 5 мая. Правоохранители пресекли деятельность наркоторговца в Кировском районе. Полицейские осмотрели автомобиль злоумышленника и нашли там 89 свертков с запрещенными веществами.

По данным следователей, мужчина занимался продажей наркотических средств и делал для этого закладки по всему городу. Кроме того, он создал интернет-магазин, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

После осмотра его телефона были найдены 88 тайников с запрещенными веществами, которые находились в витрине магазина на территории Кировского района, девять закладок — в Красносельском районе, 61 закладка — на территории Всеволожского района, и 18 закладок — в других районах Ленобласти.

Еще одного мужчину удалось задержать за распространение запрещенных веществ в ХМАО, сообщил ФАН.