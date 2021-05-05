Прогулочный катер врезался в опору Аничкова моста в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 мая. Авария на одном из каналов Северной столицы обошлась без пострадавших. Стражи порядка выясняют обстоятельства инцидента.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия в центре города, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Теплоход «Маргарита» столкнулся с опорой знаменитого Аничкова моста.

В момент аварии пассажиров на борту судна не было, пострадавшие среди членов экипажа отсутствуют. В настоящее время устанавливаются причины происшествия и определяется круг виновных.

Шесть человек погибли при обрушении метромоста с поездом в Мексике, писал сайт 360tv.ru.