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Полиция нашла 100 грамм «синтетики» в машине петербургского предпринимателя

  /   Обновлено: 05 мая 2021 11:27
Происшествия
Полиция нашла 100 грамм «синтетики» в машине петербургского предпринимателя
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Санкт-Петербург, 5 мая. В ходе обыска иномарки, принадлежащей бизнесмену из Северной столицы, были обнаружены запрещенные вещества в крупном объеме.

Стражи порядка обнаружили более 100 грамм синтетических наркотиков, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Водитель был задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента и устанавливает источник происхождения запрещенных препаратов. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит внушительный срок.

Уральский адвокат задержан за распространение наркотиков в ХМАО, писал ФАН.

петербург полиция наркотики обыск
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