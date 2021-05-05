Мошенники сняли со счета сотрудницы РАН больше миллиона рублей

Санкт-Петербург, 5 мая. Сотрудница социологического института РАН сообщила в полицию, что у нее украли деньги. Ущерб составил 1 млн 380 тыс. рублей.

Заявительница рассказала, что отправилась в банк в центре города и там обнаружила, что на ее лицевом счете не хватает средств. Согласно выписке, деньги были переведены одиннадцатью операциями в другой банк, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Сотрудники органов правопорядка разбираются в обстоятельствах случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ФАН сообщал, что еще один случай мошенничества произошел в Ленобласти. Злоумышленники обокрали пенсионерку на 300 тыс. рублей.