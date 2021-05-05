Соседка ударила ножом петербуржца во время застолья

Санкт-Петербург, 5 мая. Пенсионерка решила отомстить соседу за обиду и воткнула в него нож. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

Инцидент произошел на улице Верности. Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, соседи по коммунальной квартире устроили застолье. Без алкоголя не обошлось. В какой-то момент между 57-летним петербуржцем и его 68-летней соседкой разгорелся спор.

Во время конфликта мужчина поднял на женщину руку и, по ее словам, несколько раз стукнул ее по голове. Не стерпев такого отношения, она схватилась за нож и воткнула его в живот обидчика.

Потерпевший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают ему помощь. По факту происшествия проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Похожий инцидент произошел ранее в Петербурге, сообщал ФАН. Горе-племянник пытался зарезать тетю строительным ножом.