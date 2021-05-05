Петербуржцы хотели украсть товары из магазина и ударили кирпичом продавщицу

Санкт-Петербург, 5 мая. Полиция задержала двух злоумышленников, ворвавшихся в магазин. Они украли продукты и напали на продавщицу, которая хотела им помешать.

Сотрудник одного из магазинов сети «Дикси» сообщил в полицию о том, что в торговый зал зашли два посетителя и украли из магазина продукты. Они прошли через кассу. Продавец пыталась остановить злоумышленников и начала требовать, чтобы они заплатили за товар — в ответ на это один из мужчин ударил женщину кирпичом по голове.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они задержали злоумышленников и доставили их в участок.

ФАН сообщал, что вор в Петербурге дважды пытался ограбить один и тот же магазин. Сначала мужчина из торговой точки на проспекте Науки вынес бутылку водки. Через некоторое время он вернулся за закуской, но в этот раз его удалось задержать.