Вор украл 20 тыс. рублей из книжного шкафа пожилой петербурженки

Санкт-Петербург, 5 мая. Неизвестный ограбил квартиру пенсионерки в Красносельском районе. Полиция ищет злоумышленника.

Преступление было совершено в одном из домов на 2-й Комсомольской улице. С заявлением в полицию обратилась 94-летняя женщина. Она сообщила, что в ее квартиру забрался вор. Общий ущерб составил 20 тыс. рублей, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

По ее словам, грабитель вытащил деньги, которые лежали в книжном шкафу. Полицейские ищут преступника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пенсионерка на фоне психической проблемы отдала соседке пакет с деньгами в Петербурге. К стражам порядка за помощью обратилась ее знакомая, сообщал ФАН.