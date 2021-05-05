Полиция Петербурга задержала четверых грабителей «Магнита» и «Дикси»

Санкт-Петербург, 5 мая. Сразу два ограбления в один день произошли в Северной столице. Нападениям подверглись продуктовые магазины.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, четверо злоумышленников вошли в магазин «Магнит» на улице Разъезжей и вынесли товары. Чтобы совершить задуманное, они взяли с собой аэрозольный баллончик, которым брызнули в сторону продавца, после чего скрылись с награбленным.

Второй инцидент произошел в этот же день, но уже в вечернее время. Жертвой грабителей стал кассир в магазине «Дикси», расположенном на улице Воронежской. Злоумышленники действовали по прежней схеме. Они взяли нужные им товары, на выходе из супермаркета распылили содержимое баллончика и скрылись.

Полиция задержала преступников по горячим следам. Четверо подозреваемых оказались безработными. Проводится проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Рецидивист ограбил магазин с мобильными аксессуарами на Политехнической улице, сообщал ФАН. Полиция задержала неоднократно судимого жителя Северной столицы.