Застолье двух братьев в Петербурге закончилось поножовщиной

Санкт-Петербург, 5 мая. Петербуржец напал на брата с ножом. Конфликт возник во время застолья. Полиция ищет злоумышленника.

Преступление было совершено в Московском районе в одном из домов на проспекте Юрия Гагарина. Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, конфликт разгорелся между братьями во время застолья.

Мужчины распивали алкоголь, и во время спора 34-летний петербуржец ударил ножом в спину своего 41-летнего родственника. После содеянного он скрылся с места происшествия.

Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Врачи зафиксировали у него ножевое ранение. Сейчас пациенту оказывают всю необходимую помощь. Полиция возбудила уголовное дело.

Житель села Пангоды Надымского района ЯНАО заплатит 45 тыс. рублей в пользу несовершеннолетнего, которому нанес три ножевых ранения, сообщал ранее портал URA.RU. Суд также лишил его свободы на три месяца.