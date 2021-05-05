Житель Петербурга пригласил к себе малознакомого мужчину и убил напильником

Санкт-Петербург, 5 мая. Мужчины познакомились на остановке и решили вместе выпить, но во время посиделок между ними произошел конфликт, который для одного из местных жителей закончился смертью.

Фельдшер скорой помощи сообщил в полицию о том, что в квартире, куда его вызвали, находится труп. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они там обнаружили тело мертвого мужчины и встретили хозяина квартиры.

Во время опроса местный житель рассказал, что познакомился с погибшим на остановке и пригласил к себе в гости для распития алкоголя. Между ними произошла драка. Во время потасовки хозяин ударил гостя напильником по голове. Пострадавший скончался на месте. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

ФАН сообщал об еще одной драке, которая произошла в центре Петербурга. Компания молодых людей повздорила недалеко от Думской улицы.