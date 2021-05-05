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Житель Петербурга пригласил к себе малознакомого мужчину и убил напильником

  /   Обновлено: 05 мая 2021 10:40
Происшествия
Житель Петербурга пригласил к себе малознакомого мужчину и убил напильником
kld.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК по Калининградской области

Санкт-Петербург, 5 мая. Мужчины познакомились на остановке и решили вместе выпить, но во время посиделок между ними произошел конфликт, который для одного из местных жителей закончился смертью.

Фельдшер скорой помощи сообщил в полицию о том, что в квартире, куда его вызвали, находится труп. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они там обнаружили тело мертвого мужчины и встретили хозяина квартиры.

Во время опроса местный житель рассказал, что познакомился с погибшим на остановке и пригласил к себе в гости для распития алкоголя. Между ними произошла драка. Во время потасовки хозяин ударил гостя напильником по голове. Пострадавший скончался на месте. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

ФАН сообщал об еще одной драке, которая произошла в центре Петербурга. Компания молодых людей повздорила недалеко от Думской улицы.

драка труп полиция
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