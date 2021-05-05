Трехэтажное здание загорелось в Василеостровском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 5 мая. Сотрудники МЧС оперативно справились с огнем, который вспыхнул на перекрытиях в здании, расположенном на Васильевском острове.

Спасатели локализовали возгорание в трехэтажном доме на Кадетской линии, сообщает источник ФАН. По первоначальным данным, в здании горели перекрытия между вторым и третьим этажами.

Сигнал о происшествии поступил на пульт экстренных служб в 08:17. В ликвидации пожара площадью 0,5 квадратных метра принимали участие три единицы техники и 15 человек личного состава.

Сведения о пострадавших пока не поступали. В настоящее время специалисты устанавливают причины ЧП.

Еще один пожар произошел в садово-дачном товариществе под Самарой. Огонь уничтожил 14 строений, писал ФАН.