Хозяйка сгоревшего дома в Федоровском поселке Ленобласти не смогла назвать причину пожара

Санкт-Петербург, 5 мая. Двое детей госпитализированы с ожогами после пожара в частном доме в селе Федоровском. Полиция пытается установить причины случившегося.

Пожар разгорелся в квартире на улице Центральной в поселке Федоровском в Тосненском районе Ленобласти. Он унес жизни двух подростков. Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, с ожогами были госпитализированы еще двое детей. Врачи диагностировали у 13-летнего мальчика и двухлетнего ребенка ожоги второй степени. Их доставили в клинику в сопровождении матери.

Сама хозяйка сгоревшего дома не смогла объяснить, что могло вызвать пожар. Огонь полностью уничтожил частный дом и хозяйственные постройки, расположенные поблизости.

Сотрудники полиции пытаются установить причины пожара и обстоятельства случившегося, сообщал ФАН.