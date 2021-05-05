Дожди и облачная погода ожидаются в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 мая. Климатические условия в Северной столице сформирует теплый атмосферный фронт, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Жителей Санкт-Петербурга ожидает преимущественно облачная погода, местами возможны дожди. Температура воздуха немного повысится, но, несмотря на это, показатели все равно останутся на 4–5 градусов ниже установленной нормы, рассказал специалист.

«Температура воздуха +5…+7 градусов, по области — примерно +3…+8 градусов. Ветер восточный четыре-девять м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 751 мм ртутного столба», — написал Михаил Леус в Facebook.

Погодные условия в Санкт-Петербурге нормализуются ближе ко Дню Победы. К 8 и 9 мая в городе на Неве будет тепло и солнечно. Согласно прогнозу, ожидается прекращение осадков, а столбики термометров покажут около +10 градусов, сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

В то же время на территории Москвы и Подмосковья продолжает действовать желтый уровень погодной опасности. Он объявлен из-за сильного ветра, порывы которого в течение 5 мая будут достигать скорости в 17 м/с, информирует «Ридус».