Прокуратура СЗТУ начала проверку из-за столкновения теплохода на Фонтанке

Санкт-Петербург, 4 мая. Теплоход «Мастер» столкнулся с опорой Аничкова моста. Инцидент произошел на реке Фонтанке. Во время происшествия пассажиров на борту не было, экипаж не пострадал.

В настоящий момент ситуация находится под контролем Северо-Западной транспортной прокуратуры. Организована проверка экипажа и судовладельцев, сообщил источник ФАН.

Прокуратура СЗТУ выяснит, проходил ли капитан теплохода медосмотр перед рабочей сменой. При наличии нарушений, будут приняты меры в отношении виновных.

Одновременно с тем Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку из-за розлива мазута в Выборге. Надзорное ведомство установит виновных в утечке почти трех тонн горючего топлива.