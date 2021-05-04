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Пожар унес жизни двух школьников в Федоровском поселке Ленобласти

Происшествия
Пожар унес жизни двух школьников в Федоровском поселке Ленобласти
29.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Архангельской области

Санкт-Петербург, 4 мая. Два подростка погибли при пожаре в Ленобласти. Еще один попал в больницу. Полиция устанавливает причины случившегося.

Трагедия произошла в Тосненском районе Ленобласти. Сотрудники МЧС получили сигнал о пожаре в квартире на улице Центральной в поселке Федоровское. Пламя охватило 15 квадратных метров квартиры на втором этаже, в огне были коридор и кухня. Спасатели вынесли из задымленного помещения троих подростков. Два мальчика погибли, еще один госпитализирован с ожогами.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Они пытаются установить причины пожара и обстоятельства случившегося.

Жертвами пожара в якутском селе Чапаево стали четыре человека, сообщал ФАН. Среди них женщина и два малолетних ребенка.

пожар ленобласть подростки
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