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Петербуржцы с начала мая могут записаться в поликлинику по номеру «122»

Общество
Петербуржцы с начала мая могут записаться в поликлинику по номеру «122»
pxhere.com  /  pxhere.com

Санкт-Петербург, 4 мая. Власти Северной столицы расширили направления службы "122", теперь по этому номеру жители могут записаться на прием в поликлинику, сообщает пресс-служба городской администрации.

Прежде петербуржцы могли позвонить по указанному номеру, чтобы вызвать врача на дом или записаться на вакцинацию от коронавируса, однако с начала мая могут оформить запись в поликлинику, к которой прикреплены.

«Мы продолжаем наращивать темпы цифровизации здравоохранения. Получение медицинской помощи должно быть удобным и доступным», — приводят в Смольном слова губернатора Александра Беглова.

Операторы осуществят запись на прием при наличии свободных талонов. Если в момент обращения их не будет, заявка попадает в лист ожидания. Как только возможность записи появится, представитель поликлиники свяжется с заявителем и запишет на прием к нужному специалисту. За первые три дня новой услугой воспользовалось более 150 человек.

Служба 122 также зафиксировала рост числа обращений петербуржцев по поводу вакцинации препаратом «КовиВак». Эта разработка принадлежит научному центру исследований имени М.П. Чумакова и пока не поступила в город.

петербург смольный запись в поликлинику
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