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ФАН выяснял сумму расходов петербургского ФК «Зенит» за 2020 год

Спорт
ФАН выяснял сумму расходов петербургского ФК «Зенит» за 2020 год
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 4 мая. Стало известно, сколько «Зенит» заработал и потратил в год пандемии коронавирусной инфекции.

Петербургский «Зенит» потратил 14,5 миллиардов рублей за 2020 год. Соответствующую информацию Федеральному агентству новостей предоставил информированный источник. Он также сообщил, что в прошлом году «Зенит» заработал 12 миллиардов рублей, установив рекорд по выручке.

Недавно петербургский клуб в седьмой раз в истории стал чемпионом России по футболу. «Зенит» выиграл титул за два тура до окончания сезона РПЛ. В 28-м туре подопечные Сергея Семака со счетом 6:1 победили московский «Локомотив». Матч прошел на стадионе «Газпром Арена». Осенью «сине-бело-голубые» представят Россию в Лиге чемпионов.

Ранее депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал победу «Зенита» в РПЛ. Политик заявил, что секрет успеха клуба заключается в его финансировании.

футбол Зенит петербург расходы рпл
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