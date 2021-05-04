Финляндия не планирует продлевать и бесплатно менять сгоревшие в пандемию визы россиян

Санкт-Петербург, 4 мая. Финское генеральное консульство в Северной столице не намерено продлевать и бесплатно менять сгоревшие в пандемию визы. Это обусловлено визовым кодексом Шенгенского соглашения.

Бесплатная выдача виз гражданам РФ взамен неиспользованных из-за ситуации на фоне коронавируса не планируется. Известно, что визовый сбор покрывает расходы на рассмотрение заявлений. В связи с этим возврат средств не предусмотрен.

«Дипломатическое представительство не имеет возможности продлевать срок действия визы или передвигать начало срока действия», — пояснили в генконсульстве.

Визовый центр Финляндии в Петербурге не работает до 10 мая включительно, так как в РФ эти дни объявлены выходными. Что касается генерального консульства, оно закрыто только 10 и 13 мая. Сейчас россиянам попасть в Финляндию довольно сложно из-за ситуации с коронавирусом.

Этим летом между Россией и Финляндией могут запустить скорые поезда. Этот вопрос обсуждался представителями двух стран, заявил заместитель генерального директора холдинга ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. После открытия ж/д сообщения путешествовать в этом направлении смогут отдельные категории граждан.