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Зеленая мартышка прилетела в Петербург из Екатеринбургского зоопарка

Общество
Зеленая мартышка прилетела в Петербург из Екатеринбургского зоопарка
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Санкт-Петербург, 4 мая. Зеленая мартышка успешно прошла ветконтроль в Пулково. Обезьянку из Екатеринбургского зоопарка самолетом доставили в Ленобласть.

Специалисты не нашли нарушений — мартышка готова к дальнейшей транспортировке. Хозяином экзотического животного стал индивидуальный предприниматель из Ленинградской области. В текущем году это первая обезьянка, прибывшая в город.

Ранее в Сети появилось видео, на котором обезьянка Пейджер играет в видеоигры, не касаясь джойстика, сообщал ФАН. За шесть недель до этого животному вживили нейронные чипы, позволяющие делать это «силой мысли».

пулково хорошие новости россии мартышка ветконтроль
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