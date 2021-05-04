Зеленая мартышка прилетела в Петербург из Екатеринбургского зоопарка

Санкт-Петербург, 4 мая. Зеленая мартышка успешно прошла ветконтроль в Пулково. Обезьянку из Екатеринбургского зоопарка самолетом доставили в Ленобласть.

Специалисты не нашли нарушений — мартышка готова к дальнейшей транспортировке. Хозяином экзотического животного стал индивидуальный предприниматель из Ленинградской области. В текущем году это первая обезьянка, прибывшая в город.

Ранее в Сети появилось видео, на котором обезьянка Пейджер играет в видеоигры, не касаясь джойстика, сообщал ФАН. За шесть недель до этого животному вживили нейронные чипы, позволяющие делать это «силой мысли».