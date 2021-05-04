Жительница Петербурга «не удержалась» во время поста и выпила уксус

Санкт-Петербург, 4 мая. Сотрудники полиции провели проверку по факту отравления жительницы Северной столицы. Ее супруг подчеркнул, что никакого преступления не совершалось.

Вечером в дежурную часть поступило сообщение из городской больницы. По словам медиков, с острым отравлением и ожогами пищевода и желудка была доставлена в тяжелом состоянии 35-летняя женщина. Установлено, что причиной таких последствий стало употребление уксуса, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

По месту жительства пациентки дверь никто не открыл. Соседка рассказала полицейским, что к ней обратился сосед и попросил вызвать скорую помощь. Он заявил, что его жене стало очень плохо после выпитого уксуса. Его она употребила по ошибке.

В дальнейшем стражи порядка выяснили у мужа пациентки, что та соблюдала некий пост. Женщина «не удержалась» и приняла внутрь немного уксуса. Мужчина пояснил, что инцидент произошел на фоне обычной неосторожности.

Петербуржец был госпитализирован после травли тараканов. Пациент надышался ядовитыми парами, сообщал ФАН.