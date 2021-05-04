Единовременную выплату ко Дню Победы получат 312 тысяч петербуржцев

Санкт-Петербург, 4 мая. Ветераны, проживающие в Санкт-Петербурге, получат единовременные выплаты ко Дню Победы. На эти деньги могут рассчитывать более 312 тысяч жителей Северной столицы.

Как уточнили в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, на эти цели из резервного фонда города выделено 1,3 млрд рублей. Денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей будут предоставлены инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.

Средства также будут перечислены бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, ветеранам боевых действий из числа участников разминирования объектов и боевого траления и лицам, проживавшим в блокадном Ленинграде. Эти категории горожан получат по 7 тысяч рублей.

Вдовы военнослужащих, погибших в годы войны с Финляндией и Великой Отечественной войны, а также войны с Японией получат по 4 тысячи рублей. Еще по 3 тысячи рублей положено тем, кто родился до 3 мая 1945 года.

Выплаты начали поступать на счета ветеранов 30 апреля, подчеркнул Олег Эргашев. Он уточнил, что денежные средства начисляются автоматически. По его словам, фактическое поступление выплаты на счет зависит от режима работы банков и почтовых отделений.

Власти Санкт-Петербурга ранее решили увеличить МРОТ до 19 190 рублей в месяц с 1 мая. Ожидается, что с 1 октября 2021 года МРОТ повысят еще раз — до 19 650 рублей.