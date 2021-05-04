Главный синоптик Петербурга пообещал горожанам теплую погоду на 9 Мая

Санкт-Петербург, 4 мая. Первая половина майских праздников не баловала жителей Санкт-Петербурга теплой погодой. Климатические условия нормализуются ближе ко Дню Победы.

Холодная и дождливая погода ожидается в Северной столице до вечера 4 мая, сообщил главный синоптик города на Неве Александр Колесов. Затем небольшое потепление придет 5 мая. Однако с 6 на 7 число прогнозируется прохождение двух циклонов над городом. Они принесут осадки и усиление ветра.

Дальнейшие климатические условия будут полностью зависеть от движения циклона. При этом уже сейчас можно сказать: 8 и 9 мая в Санкт-Петербурге будет тепло и солнечно, объяснил Колесов в интервью изданию iReactor.

«С 8 числа ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха. 9 мая температура должна быть за 10 градусов, а 10 мая даже за +15 градусов», — рассказал он.

В заключение синоптик призвал жителей Северной столицы не спешить с прогнозом погоды на грядущий летний сезон. Атмосферный фронт над городом может еще несколько раз измениться, добавил Александр Колесов.

Общественное движение «Бессмертный полк России» согласовало со Смольным шествие по Невскому проспекту в День Победы. Информацию подтвердил глава регионального отделения Андрей Краснобаев.