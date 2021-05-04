Жительница Калининского района Петербурга пострадала при возгорании одежды

Санкт-Петербург, 4 мая. Спасатели потушили пожар в многоквартирном доме на Гражданском проспекте. Хозяйка горевшего помещения отравилась угарным газом.

Пожарные ликвидировали возгорание в четырехкомнатной квартире на втором этаже жилого дома, сообщает источник ФАН. Во время ЧП пострадала женщина, ее госпитализировали с отравлением угарным газом.

По предварительным данным, пламя начало распространяться с одежды, висевшей у окна. Общая площадь возгорания составила десять квадратных метров. В тушении от МЧС принимали участие четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

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