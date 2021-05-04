Доверчивая врач из Петербурга обогатила аферистов за счет денег клиники

Санкт-Петербург, 4 мая. Сотрудники полиции выясняют личности лиц, причастных к мошенничеству. Ущерб превысил 100 тысяч рублей.

К стражам порядка обратился гендиректор компании, специализирующейся на ветеринарных услугах. Он рассказал, что из сейфа организации пропали 105 тысяч рублей. Топ-менеджер обратил внимание, что никаких звонков ночью не совершал, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Ситуация прояснилась после рассказа сотрудницы клиники, которая трудится ветеринарным врачом. По ее словам, около полуночи на общий номер позвонил человек и представился генеральным директором, назвав свои личные данные. Он попросил взять указанную выше сумму из сейфа и передать ее курьеру по имени Дмитрий. Врач отметила, что не подозревала о возможном мошенничестве и сразу поверила собеседнику.

Через некоторое время к клинике подъехал фургон. В помещение зашел якобы Дмитрий, пересчитал наличность и уехал.

В Приморском крае телефонные аферисты провернули трюк с якобы звонком из банка. Доверчивый гражданин лишился миллиона рублей, сообщал ФАН.