Мужчина во время пьянки полоснул ножом по горлу соседки по коммуналке

Санкт-Петербург, 4 мая. Пострадавшая женщина была доставлена в больницу, но отказалась от госпитализации. Обстоятельства произошедшего конфликта выясняют.

Соседи подрались в одной из коммунальных квартир на проспекте Культуры. В результате случившегося пострадала уроженка Калмыкии, которой знакомый ткнул в горло ножом. По данным полиции, агрессор находился в состоянии алкогольного опьянения, после нанесения ножевых ранений сам обратился в полицию. Ранее он к ответственности не привлекался.

Пострадавшую забрали в приемное отделение, однако она не стала дожидаться врачебной помощи и ушла оттуда. Обстоятельства случившегося выясняются.

Еще один инцидент произошел в Северной столице. Двое мужчин поссорились, и один из них распылил газ из баллончика в лицо оппонента, сообщил ФАН.