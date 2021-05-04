Продавец «Пятерочки» попалась на краже продуктов из магазина

Санкт-Петербург, 4 мая. Инцидент произошел в супермаркете, который находится на Кушелевской дороге. Работницу «Пятерочки» поймали на воровстве.

Администратор магазина «Пятерочка» сообщил полицейским, что задержал кассира, которая украла продукты питания из торгового павильона, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Подозреваемую сразу же задержали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия. Установлено, что 47-летняя женщина является уроженкой Эстонии. Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.27 ч. 2 КОАП РФ.

Сотрудники правоохранительных органов ранее арестовали жителя Санкт-Петербурга по делу о краже 5 тыс. рублей со счета крупного банка. Злоумышленнику удалось похитить средства с помощью ряда манипуляций, писал ФАН.