Домохозяйки «заработали» на подпольном банке в Петербурге миллионы рублей

Санкт-Петербург, 4 мая. Несколько безработных женщин подозревают в создании нелегального банка и незаконном обналичивании денег. По данным полиции, они «заработали» около 33,5 млн рублей.

По данным следствия, подпольный банк с 2018 года проводил незаконные операции по обналичке. Его клиентами были компании и физлица.

Преступная схема состояла в том, что деньги клиентов по фиктивным договорам поступали на счета подконтрольных фирм, после чего их переводили на счета ИП и физлиц и обналичивали через банкоматы. За «услуги» банкирши брали комиссию от 7%.

В ходе расследования оперативники задержали 51-летнюю женщину-организатора и ее подельниц в возрасте от 40 до 58 лет. По местам жительства фигурантов уголовного дела были проведены 20 обысков.

Мошенники обокрали пенсионерку почти на 300 тыс. рублей в Ленобласти. Женщине позвонили на сотовый телефон и представились сотрудниками банка, сообщал ФАН.