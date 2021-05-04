Бизнесмен Пригожин призвал думать о пользе для Петербурга

Санкт-Петербург, 4 мая. Бизнесмен Евгений Пригожин призвал петербургских политиков к активной работе, которая принесет большую пользу городу.

Журналисты издания Peterburg News попросили Пригожина прокомментировать намерение председателя ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова участвовать в предварительном голосовании «Единой России» на выборах. Предприниматель ответил, что победить на предстоящих выборах в ЗакС города должен сильнейший.

«В городе должен быть один хозяин. Либо это сильный губернатор, либо глава ЗакСа. Пусть победит сильнейший. Выборной кампанией я заниматься не буду. Я считаю, что всем пора подумать не о своих личных амбициях, а о пользе для города», — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин также считает, что губернатору Санкт-Петербурга стоит быть активнее в работе.

«На мой взгляд Губернатору надо быть более активным, а ЗакСу перестать распихивать деньги по карманам. А что касается лично Вячеслава Серафимовича, то сразу после Пасхи он показал, что большие яйца могут быть не только у курицы, но и у рода человеческого», — заключил Евгений Пригожин.

Ранее предприниматель Пригожин объяснил суть работы СМИ-иноагентов. Бизнесмен считает, что они должны быть полностью закрыты, а их руководители привлечены к ответственности за введение россиян в заблуждение.