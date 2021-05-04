Пенсионерка на фоне психической проблемы отдала соседке пакет с рублями и валютой

Санкт-Петербург, 4 мая. Правоохранители разбирались в обстоятельствах странного поведения пожилой горожанки. К стражам порядка была вынуждена обратиться ее соседка.

В органы обратилась 81-летняя горожанка. Она рассказала, что утром в дверь позвонила женщина и без всяких объяснений отдала ей пакет. Внутри были рубли, доллары и евро, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В дальнейшем подробности рассказала соседка заявительницы. Они вместе устроили поквартирный обход. На пороге одной из жилищ их встретила пожилая женщина, как выяснилось, 83-летняя соседка. В ней заявительница и признала человека, который принес утром деньги. По предварительным данным, пожилая хозяйка находилась в подавленном психическом состоянии.

Стражи порядка временно изъяли пакет с деньгами. Разными купюрами там было более 130 тысяч рублей.