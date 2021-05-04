Программу модернизации амбулаторной помощи реализуют в Петербурге до 2025 года

Санкт-Петербург, 4 мая. Модернизация ждет больницы Северной столицы в ближайшее время, заявила глава отдела по организации амбулаторной медпомощи взрослому населению Лариса Соловьева.

В Петербурге стартовала реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы. Ее главная цель — повысить доступность и качество оказания первичной медико-санитарной помощи. В этом году в рамках программы запланирован капитальный ремонт на 78 объектах.

«Ремонты пройдут в 11 поликлиниках Приморского района, 10 — Пушкинского района, 9 — Невского района, 7 — Кировского района, 7 — Фрунзенского района, 6 — Василеостровского района, 6 — Красносельского района, 4 — Красногвардейского, 4 — Московского района, 4 — Петроградского района, 3 — Адмиралтейского района», — рассказала собеседница газеты «Петербургский дневник».

Объем средств на реализацию программы составит более 21 млрд рублей. Обеспечение программы частично будет осуществляться за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета городу. Часть средств выделят власти Северной столицы.

Петербургские медики ранее успешно прооперировали 43-летнего пациента, у которого образовалась семикилограммовая злокачественная опухоль. Хирургическое вмешательство выполнено с минимальной кровопотерей для пациента.