Обнародованы данные о доходах губернатора Петербурга в 2020 году

Санкт-Петербург, 4 мая. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обнародовал данные о своих доходах за 2020 год. Соответствующая информация опубликована на сайте городской администрации.

Суммарный доход Беглова за прошлый год составил 4 048 331 рубль, что на 4,7% больше, чем годом ранее. Губернатор Северной столицы задекларировал три земельных участка общей площадью 3,1 тысячи квадратных метров, половину жилого дома площадью 120,6 «квадратов», квартиру (150,6 квадратных метра) и гараж. Помимо этого, в собственности Беглова находится еще одна квартира, площадь которой составляет 106,7 квадратных метра.

Петербургские власти ранее решили повысить минимальный размер оплаты труда в городе до 19 190 рублей в месяц. Предполагается, что это будет не единственным повышением в текущем году. В октябре Смольный планирует увеличить МРОТ до 19 650 рублей.