Санкт-Петербург, 4 мая. Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры устанавливают причины инцидента, в результате которого тяжелые травмы получил восьмиклассник.

Надзорное ведомство инициировало проверку после происшествия на участке между железнодорожными станциями Колпино и Саблино, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

По предварительным данным, школьник попал под электричку, несмотря на то, что машинист подавал сигналы и применил экстренное торможение. Подросток был госпитализирован с тяжелыми травмами, позже у него ампутировали два пальца на правой стопе. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.