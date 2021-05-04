Более 650 единиц техники и 1089 рабочих вышли убирать улицы Петербурга

Санкт-Петербург, 4 мая. Улицы Северной столицы активно убираются сотрудниками городских коммунальных служб, рассказали в местном комитете по благоустройству.

Всего для уборки улиц Санкт-Петербурга 4 мая задействовано 1089 работников и 653 единицы техники. Параллельно с этим ведутся работы по приведению в порядок аллей, бульваров, садов и скверов. Этим заняты еще 806 сотрудников садово-парковых предприятий и 212 машин.

«За минувшие сутки с городских дорог было собрано 165,9 кубометра мусора и 379,2 тонны смета. Для мытья проезжей части и тротуаров было использовано более 5,5 тыс. кубометров воды», — рассказали в комитете.

За неделю с 26 апреля по 2 мая петербургскими коммунальщиками было вывезено 1,2 тыс. кубометров мусора и 2,9 тыс. тонн смета, смесей различных материалов. Для влажной уборки Северной столицы дорожные службы израсходовали 58,5 тыс. кубометров воды.

Генеральная уборка Санкт-Петербурга была запущена в начале апреля этого года. Сотрудники профильных комитетов занимались приведением в порядок городских магистралей, парков и садов.