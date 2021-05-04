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Петербург усилит контроль на границе накануне ПМЭФ и Евро-2020

Общество
Петербург усилит контроль на границе накануне ПМЭФ и Евро-2020
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 4 мая. Власти Петербурга намерены усилить контроль на границе во время проведения Петербургского международного экономического форума и Евро-2020.

В частности, на вокзалах и в аэропорту появятся дополнительные дежурные смены медиков и представителей Роспотребнадзора, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Усиленные меры будут действовать в пропускных пунктах, включая точки проезда автомобилей. В аэропортах и на вокзалах появятся дежурные смены медиков и представителей Роспотребнадзора. Сейчас отрабатываются алгоритмы их действий», — заявил градоначальник в эфире «Радио России».

В данный момент город проводит подготовку волонтеров, которые будут помогать в проведении данных мероприятий. Все добровольцы проходят вакцинацию от коронавируса. Кроме того они будут регулярно сдавать ПЦР-тесты, добавил Беглов.

В связи с проведением в городе ПМЭФ руководство РЖД в апреле приняло решение о запуске дополнительных «Сапсанов» между Петербургом и Москвой. Билеты на дополнительные поезда уже появились в продаже.

граница пмэф евро-2020 беглов коронавирус COVID-19
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