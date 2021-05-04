Житель Петербурга избил и изнасиловал женщину

Санкт-Петербург, 4 мая. Полиции удалось поймать насильника, который жестоко избил свою знакомую и надругался над ней.

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию. Она рассказала, что ее сожитель набросился на нее с кулаками, а после этого изнасиловал. Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого на проспекте Луначарского. Злоумышленник нигде не работает.

Врачи госпитализировали пострадавшую. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также ссадины головы. Медики уточнили, что она находится в удовлетворительном состоянии. Против злоумышленника возбудили уголовное дело.

Еще один случай насилия зафиксирован в Выборге. Там мужчина набросился на несовершеннолетнюю прямо на улице и изнасиловал ее, сообщил ФАН.