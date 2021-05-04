Житель Петербурга нашел в квартире труп безработной дочери

Санкт-Петербург, 4 мая. Тело скончавшейся женщины, труп которой нашли в квартире на Серебристом бульваре, направили в морг для экспертизы.

Житель Северной столицы обратился в полицию. Он заявил, что в квартире находится труп его дочери.

Правоохранители прибыли на место происшествия. На теле умершей они обнаружили кровоподтеки. По имеющимся данным, мертвой 41-летнюю местную жительницу нашел ее сожитель. В последнее время она нигде не работала. Полицейские обнаружили в квартире разбитые бутылки. Тело погибшей направили в морг для экспертизы и установления точных причин смерти.

Еще один труп нашли в лесном массиве под Петербургом. Тело мужчины лежало в палатке в лесу, сообщил ФАН.