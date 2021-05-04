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Пьяный петербуржец задавил насмерть мать

Происшествия
Пьяный петербуржец задавил насмерть мать
wikipedia.org  /  Matthias93

Санкт-Петербург, 4 мая. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии, произошедшей в дачном массиве в Ленобласти. Жертвой стала 65-летняя петербурженка.

По данным источника ФАН, 37-летний горожанин в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своего автомобиля Ford Focus. Как под колесами иномарки оказалась его мать-пенсионерка, пока не установлено.

От полученных травм горожанка скончалась на месте. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о нарушении ПДД.

Житель Мордовии может на 12 лет лишиться свободы. По мнению следствия, пьяный фигурант задавил сожителя своей сестры, сообщал ФАН.

алкоголь авария смерть
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