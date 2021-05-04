Два подростка без вести пропали в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 мая. Полицейские ведут поиск детей, которые ушли из дома и до сих пор не вернулись, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Петербурженка заявила о пропаже своей 16-летней дочери. Женщина рассказала, что девочка ушла из дома 30 апреля, и до сих пор о ней ничего неизвестно. Несовершеннолетняя раньше сбегала от родителей неоднократно.

В городе также ищут 13-летнего мальчика, который ушел из дома 3 мая. Пропавший ребенок учится в шестом классе. По словам матери, сын ранее из дома не сбегал.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 17-летнюю жительницу поселка Новоселье Ломоносовского района. Девушка-подросток ушла из дома и перестала выходить на связь.