Штормовое предупреждение не испугало гостей музеев Петербурга

Санкт-Петербург, 4 мая. Сложные погодные условия не отпугнули жителей и гостей Северной столицы от посещения выставок и музеев.

Петербургские спасатели объявили в городе штормовое предупреждение. Весь день улице шли сильные дожди и снегопады с порывами ветра, однако у дверей музеев образовались целые очереди.

Больше всего туристов пришли в Кунсткамеру и Зоологический музей. Но многие делились впечатлениями в соцсетях от обычных прогулок по городу. Сами очереди на входах образовались из-за действующих коронавирусных ограничений. Охрана внимательно следила за числом входящих.

Недавно стало известно, что в Калининграде открылась к просмотру частная коллекция графики Марка Шагала. Всю жизнь в его работах прослеживается образ родного города, а представленные картины не демонстрировались очень много лет.