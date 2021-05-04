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Петербуржцы стали проявлять интерес к вакцинации препаратом «КовиВак»

Общество
Петербуржцы стали проявлять интерес к вакцинации препаратом «КовиВак»
Prc Scr YouTube  /  Новости на Первом канале

Санкт-Петербург, 4 мая. Служба 122 зафиксировала рост числа обращений петербуржцев по поводу вакцинации препаратом «КовиВак». Пока он не поступил в Северную столицу.

На неделе с 26 апреля по 2 мая 2021 года общее количество звонков в Службу 122 для вызова врача на дом снизилось на восемь процентов, однако выросло количество обращений по поводу вакцинации до 18,5 тыс. звонков, сообщает «Петербургский дневник».

Из них порядка 7,6 тыс. человек записались на прививку, остальные звонки имели справочный характер. Петербуржцы также спрашивали диспетчеров, возможна ли вакцинация препаратом «КовиВак».

Препарат является третьей зарегистрированной вакциной от коронавируса в России. Он представляет собой двухкомпонентную вакцину, в которой содержатся полноценный вирус, но его частицы деактивированы и не несут угрозы здоровью. Разработчики препарата «КовиВак» ранее рассказали, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу после прививки.

вакцинация коронавирус ковивак
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