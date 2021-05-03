Юный петербуржец обнаружил иглу в шоколадном батончике из магазина

Санкт-Петербург, 3 мая. Женщина рассказала, как ее сын едва не проглотил швейную иголку, которая по неизвестным пока причинам оказалась в шоколадном батончике известной марки.

В понедельник, 3 мая, женщина зашла в магазин, расположенный на улице Зины Портновой, где и совершила покупку конфеты. Мальчик, прежде чем съесть сладость, разломал ее. Это спасло ребенка от жутких последствий. Инородный предмет мог попросту встать поперек горла.

«Ребенок при мне разломал конфету и спросил, что это. Иголка похожа на швейную, но я боюсь ее трогать и из конфеты не вынимала», — рассказала петербурженка.

О произошедшем женщина не докладывала в правоохранительные органы, но сообщила на горячую линию магазина. В дальнейшем ожидается проверка производителя конфет.

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