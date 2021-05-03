Авиакомпания «Россия» анонсировала три новых рейса из Петербурга в регионы

Санкт-Петербург, 3 мая. Новые рейсы из Северной столицы свяжут ее с еще тремя российскими городами, сообщил представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков.

Санкт-Петербург на протяжении многих лет пользуется огромной популярностью как среди российских, так и среди зарубежных путешественников. Поэтому обеспечение должного уровня авиасообщения с Северной столицей крайне важно. С июня из Санкт-Петербурга можно будет вылететь в Волгоград, Архангельск и Нижний Новгород. Это поможет утвердить за городом статус трэвел-хаба.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Nordwind открывает пять новых направлений из Санкт-Петербурга. Без пересадки из Северной столицы можно будет добраться до Томска, Горно-Алтайска, Барнаула, Хабаровска и Владивостока. Осенью эта же авиакомпания объявила об открытии рейсов в Хабаровск, но направление пришлось закрыть в связи с небольшим спросом.