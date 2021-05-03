В Петербурге вор-рецидивист напал на ветерана ВОВ ради 400 рублей

Санкт-Петербург, 3 мая. Оперативники задержали мужчину, напавшего на пенсионерку в подъезде жилого дома на улице Наличной. Ранее предполагаемый преступник был судим за аналогичные преступления.

Женщина, на которую напал злоумышленник, в годы Великой Отечественной войны была узницей концлагеря в Литве. Мужчина подошел к ней и попросил «три рубля», чтобы купить жетон. Та достала кошелек и пыталась найти деньги, в то время грабитель толкнул ее и взял сумку себе.

Бабушка упала, а злоумышленник скрылся. О том, какие травмы получила 80-летняя горожанка, не сообщается. Инцидентом занялась полиция, 32-летний нападавший находится у правоохранителей.