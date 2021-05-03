Власти Ленобласти проработают план развития скорой помощи в Ломоносовском районе

Санкт-Петербург, 3 мая. Концепцию пилотного развития скорой помощи предложили разработать члены общественной палаты МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Общественная палата Ломоносовского района Ленобласти намерена изучить вопрос доступности медицинского обслуживания населения в регионе, рассказал ее председатель Владимир Анфиногенов. Для достижения поставленной цели администрация района и ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» создала Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организаций в сфере охраны здоровья при Ломоносовской межрайонной больнице.

«Общественный совет определил круг вопросов, на которые чаще всего обращали внимание жители. Это: работа службы скорой помощи на полигоне Ломоносовского района; работа передвижной амбулатории в сельских населенных пунктах; патронажная служба для пожилых граждан; о квотах на талоны к врачам-специалистам; о льготах при обращении к платным специалистам; о доступности приобретения лекарств в сельской местности», — рассказал Анфиногенов.

Согласно информации Петростата, сейчас в районе обслуживания ГБУЗЛ ЛО «Ломоносовская МБ» проживает 73475 человек в 144 населенных пунктах. Помощь местным жителям оказывают члены семи круглосуточных бригад.

Норматив на прибытие сотрудников скорой к месту вызова составляет 20 минут, напомнил Анфиногенов. В некоторых населенных пунктах района он не соблюдается из-за удаленности медицинских учреждений. Из-за этого сроки прибытия скорой могут составлять 30-40 минут.

Включение отделения скорой медицинской помощи «Ломоносовской МБ» в общую систему Ленобласти поможет решить эту проблему. В рамках инициативы планируется создать общую диспетчерскую и единую областную службы скорой помощи. Также в рамках проекта будут созданы дополнительные станции с автомобилями скорой в районе.

Дополнительные пять тысяч машин скорой помощи будут направлены в сельскую местность и малые города РФ в ближайшие годы. Об этом ранее сообщил президент России Владимир Путин.