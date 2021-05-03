В центре Петербурга завязалась массовая драка

Санкт-Петербург, 3 мая. Молодые люди повздорили недалеко от Думской улицы в Северной столице. Между ними завязалась драка.

Очевидцы говорят, что в потасовке участвовали минимум шесть человек. Предположительно, все они были в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, никто в медицинские учреждения с травмами не обращался, в отделы полиции никого не привозили. Сейчас устанавливаются личности участников инцидента.

Стражи порядка задержали 20 человек, устроивших драку с поножовщиной в ночном клубе в Северной столице, сообщал ФАН.