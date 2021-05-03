Жителей Ленобласти предупредили о сильном ветре и осадках 4 мая

Санкт-Петербург, 3 мая. Изменения погодных условий в Ленобласти приведут к ветру, порывы которого будут достигать 18 м/с, сообщает МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Во вторник в Ленобласти ожидаются дожди, вероятны осадки в виде мокрого снега. Температурные значения будут колебаться от +2 до + 7 градусов. По области усилится ветер, мокрый снег выпадет ночью. В дневное время осадки ожидаются преимущественно в виде дождя.

Ветер будет дуть с северо-востока и севера со средней скоростью 7-12 м/с и порывами до 15-18 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до значений +4... −1 градусов. Что касается атмосферного давления, оно будет снижаться ночью и повышаться в дневное время суток.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд обозначил регионы России с наилучшими погодными условиями в майские праздники. По его словам, тепло будет в Крыму и Краснодарском крае — там температура поднимется до +24 градусов. Кроме того, хорошая погода порадует и жителей Сибири.