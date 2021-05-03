Россиян не было среди заболевших COVID-19 на прибывшем из Петербурга в Финляндию судне

Хельсинки, 3 мая. Среди зараженных коронавирусом членов экипажа, прибывших на судне из Петербурга в Финляндию, не было российских граждан.

Всего на корабле находились 24 человека. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей собственный источник в посольстве РФ в Финляндии.

Ранее о заражении среди членов экипажа сообщили в мэрии города Хельсинки. Более десяти случаев COVID-19 выявили санитарные службы на контейнеровозе Valencia Express под флагом Бермудских островов. Судно прибыло в порт Вуосаари. Инфицированных изолировали в каютах, а одного человека госпитализировали.